За минувшие сутки пограничники не впустили в Литву 17 мигрантов

Пограничники за минувшие сутки не пустили в Литву 17 мигрантов, пытавшихся попасть в страну в неположенном месте, сообщила во вторник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГ).

В понедельник мигранты из Беларуси пытались попасть в Литву на границе в Швенченском и Варенском районах, в Друскининкском самоуправлении (больше всего - 11 человек).

Ни один иностранец не был впущен в Литву. За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение.

Патрулирование литовской территории на границе с Беларусью продолжается в усиленном режиме.

По информации СОГГ, всего на прошлой неделе в Литву пограничники не пустили 200 иностранцев.

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