Прогноз погоды: солнце скроется за облаками

Погоду в Литве обусловит юго-западная часть антициклона, однако солнца в этот день не будет. Ночью небо заволокут тучи, они не уйдут и днем, только местами ненадолго из-за туч будут пробиваться робкие лучи солнца.

Особых осадков не ожидается, однако небольшой дождь пройти может, особенно на востоке страны. Температура во всей Литве составит 12–13 градусов тепла. На востоке может быть немного прохладнее, а на юго-западе – немного теплее.

В среду Литва останется в юго-западной части антициклона. Ночью вероятность осадков невелика. Будет облачно, поэтому ночью осадков не ожидается, будет 5–10 градусов тепла. Днем будет облачно с прояснениями, без дождя. Температура составит от 10–12 на востоке до 13–15 градусов на западе страны.

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