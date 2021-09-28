Пора проверить: придется ли вам в этом году платить налог на недвижимость

В этом году в Литве обновили данные о стоимости построек, поэтому больше жителей должны платить налог на недвижимость. Заплатить налог надо до 15 декабря.

Налог надо платить, если общая стоимость недвижимости составляет больше 150 000 евро. Учитывают также, сколько хозяев у конкретного объекта, является ли собственность совместной с супругом – в таком случае каждый платить налог с имущества стоимостью больше 150 000 евро отдельно.

Стоимость недвижимости можно найти на сайте Центра реестра по адресу объекта, и уникальному номеру (поиск уникального номера здесь).

Представитель Государственной налоговой инспекции Стасе Алюконите-Шнирене сказала, что за 2020 год декларации недвижимости подали 17 800 жителей и декларировали сумму налогов в 5,7 млн. евро.

"По данным муниципалитетов, в 2021 г. доходы от этого налога должны составить 7 млн. евро", – сказала она.

Правда, какое количество людей заплатит эту сумму ГНИ пока не может ответить. Такой информацией пока не располагает и Центр реестра.

"В этом году жители будут платить налог по ценам, которые были пересчитаны в 2020 году и вступили в силу с 1 января 2021 года. По этим данным, налог будут платить в ближайшие 5 лет", – информировал Миндаугас Самкус.

"Налог на недвижимость с домов, квартир, дачных участков, гаражей, ферм, теплиц, хозпостроек, зданий научного, религиозного и рекреационного назначения и др. объектов, который платят владельцы, считают для каждого жителя в отдельности за все принадлежащее ему имущество или его часть (необлагаемая налогами сумма подсчитывается для каждого физического лица в отдельности).

Декларацию надо подавать и налог платить ежегодно до 15 декабря. Налогами не облагается имущество стоимостью до 150 000 евро.

Если жители не зарегистрировали имущество как совместное, то вся стоимость имущества будет приписываться одному супругу, если они хотят, чтобы считали пополам, надо зарегистрировать имущество как общую собственность.

"Необлагаемый налогами размер плюс прогрессивный налог применяются в отношении общей стоимости всего имущества каждого жителя.

Житель в декларации должен самостоятельно указать общую налоговую стоимость и необлагаемый налогами размер, налог система насчитывает автоматически", – сказала Алюконите-Шнирене.

Сейчас в Литве действуют такие тарифы: если имущество стоит 150 00-300 000 - тариф 0,5%; 300 000- 500 000 - 1%; больше 500 000 - 2%. Для людей, воспитывающих 3 и больше детей до 18 лет или ребенка-инвалида до 18 лет или ребенка-инвалида старшего возраста, если установлены спецпотребности, необлагаемый размер составляет 200 000 евро. В таком случае тарифы: 200 000- 390 000 евро - 0,5%; 390 000- 650 000 - 1%; больше 650 000 евро - 2%.

Алюконите-Шнирене сказала, что сейчас стоимость недвижимости отвечает средней рыночной стоимости недвижимости. Оценку проводит Центр реестра каждые 5 лет. В отдельности каждая недвижимость не оценивается, берется средний показатель по рыночным ценам.

"Если житель не согласен с установленной стоимостью, в течение 3 месяцев с момента оценки он может обратиться в Центр реестра и подать жалобу. Он может 1 раз за 5 лет, в течение 3 месяцев после установки стоимости, подать заявку на признание данных индивидуальной оценки недвижимости", – сказал он.

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