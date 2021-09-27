Около центра тестирования в Вильнюсе образовались огромные очереди

Около арены Avia Solutions group в Вильнюсе зафиксированы огромные очереди машин. По словам очевидца, люди стоят в очереди к центру тестирования. Эту информацию подтвердила глава Центра общественного здравоохранения Вильнюса Года Ропайте-Бейге и указала причину.

Читатель Delfi сказал, что картина у арены, как во время акции JAMAM в ТЦ Akropolis или перед Рождеством.

"Заторы со всех сторон, количество машин нечеловеческое. Вот фотографии, но масштаб картины они не передают", – сказал он.

Ропайте-Бейге сказала Delfi, что им о ситуации известно.

"Причина тому - наши необязательные граждане, которые регистрируются и резервируют все места, а потом не приезжают или приезжают, но не в свое время", – сказала она. Она подчеркнула, что люди не соблюдают указания, которые получают в виде смс-сообщений.

"Во время прошлой смены по сто человек приезжали не в свое время. Представьте себе, что такое сто машин, при регистрации через каждую 1-1,5 минуты. Так и получается. Однако, когда подходит время, человек отстоял в очереди, мы не хотим его прогонять, чтобы не было конфликта. Конфликт отнимает больше времени, чем обслуживание", – сказала Ропайте-Бейге.

По ее словам, жаль тех жителей, которые приезжают в указанное время.

"Бывает и такое, что приезжают без очереди в тех случаях, когда коронавирус устанавливают в школах, родителям говорят, чтобы ехали без очереди. В прошлую пятницу в Вильнюсе сборным методом определили 82 случая. Так помножьте 82 на 5 и получается, сколько человек должны сдать ПЦР в срочном порядке. Так мы даем возможность проверить детей вне очереди, а те, кто регистрируется и не может найти место, страдают из-за людей, которые регистрируются, а потом не приезжают", - сказала Ропайте-Бейге.

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