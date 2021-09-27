В Акмяне закрыта гимназия - коронавирус установили почти во всех классах

В Акмяне из-за коронавируса на удаленку ушли ученики целой гимназии. Мэр Района Виталиюс Митрофановас сказал, что проблем - масса, родители не понимают систему выдачи больничных, не разрешают тестировать детей, подозрение вызывают и некоторые компании.

В Акмянской гимназии учится 351 ученик. Коронавирус установили у 20 учеников и учителей.

"Коронавируса не было в 2-3 классах. Гимназия на две недели перешла на удаленное обучение", – сказал мэр.

"Симптомы простуды и коронавируса похожи, к сожалению, родители, видимо, боятся тестировать детей, чтобы не изолироваться, поэтому ситуация печальная. В четвертом классе моего ребенка – тестировали 4 из 19. Сейчас, кажется, тестировалось больше, поскольку в классе выявили ковид, но у других болезнь не подтвердилась. Когда сказали, что те, кто будет тестироваться, будут ходить в школу, больше детей стало сдавать тесты", – сказал Митрофановас.

Коронавирус установили и у учителя.

"Тут все тоже странно, он сдал тест и вел уроки, общался с учителями. Мы спрашиваем, почему ты, сдав ПЦР, все равно пришел?, он отвечает: так ведь ответа еще не было. А результат был положительным", – удивлялся мэр.



Он считает, что очаги возникают, когда родители пытаются скрыть реальное положение.

"А почему скрывают? Потому что много неясностей с больничными. Например, в классе у моего ребенка болеет сестра одного из детей – надо сдавать ПЦР, назначили только через неделю, очереди большие. А родители пускают детей с насморком и температурой в школу. Еще ужаснее, когда болеют сами, но не тестируются, боятся: "Ага, будет ковид, не дадут больничный. Людям не хватает информации", – сказал Митрофановас.

Мэр говорит, что под подозрением и некоторые компании, особенно те, где работают работники из третьих стран.

"Здесь, особенно в строительном секторе, в швейных мастерских или какие-то временные места трудоустройства неквалифицированных работников, так там половина нелегалов, поскольку украинцы полгода в Литве могут быть без виз. Такие люди не застрахованы. Они могут болеть ковидом и распространять они неучтенные, не застрахованные. Чаще всего это зарегистрированные в Польше компании, люди из которых якобы приезжают в Литву в командировку. Их не фиксируют, они распространяют болезнь", – сказал мэр.

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