МВД Литвы: на границе с Беларусью протянуто почти 40 км колючей проволоки

На границе с Беларусью уже протянуто почти 40 километров колючей проволоки (концертины), сообщило Министерство внутренних дел (МВД) после заседания Правительственной комиссии по экстремальным ситуациям (ПКЭС) в понедельник.

"Наша цель сейчас – покрыть 82 километра на самом опасном участке государственной границы, а возвести забор предприятие энергетического сектора обязалось за год", – приведены в сообщении министерства слова министра ВД, председателя ПКЭС Агне Билотайте.

Литва располагает в общей сложности 516 км колючей проволоки: 306 км было куплено, 210 км - получено как помощь из Эстонии, Украины и Словении. Подсчеты показывают, что для покрытия наиболее уязвимого участка границы нужно приобрести еще 300 км проволоки.

На заседании ПКЭС обсуждались вопросы поселения мигрантов. Сейчас их переводят в отапливаемые помещения – несколько крупных центров для проживания мигрантов. Планируется, что до начала октября в выделенных самоуправлениями временных местах поселения не останется ни одного мигранта.

По словам выступившей на заседании ПКЭС министра социальной защиты и труда Моники Навицкене, не осталось уязвимых лиц, проживающих в палатках. Также на этой неделе мигранты будут переведены в бывший ночлежный дом в вильнюсском районе Науйининкай.

В соответствии с соглашением с Министерством соцзащиты и труда, представителей наиболее уязвимых социальных групп, то есть семьи с маленькими детьми, беременных женщин, людей с недугами поселяют в Рукле – в здании Центра приема беженцев и в лагере модульных домов, а также в бывшем ночлежном доме в Науйнинкай.

На литовско-белорусской границе продолжают работать не только пограничники, но и дополнительные силы – армия, активно содействует полиция.

В этом году из Беларуси в Литву незаконно попытались попасть 4 163 мигранта, за период со 2 августа пограничники развернули более 2,8 тыс. лиц.

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