Истребители НАТО 7 раз сопроводили российские военные самолеты

Истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО на прошлой неделе 7 раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить российские военные самолеты, сообщило Министерство обороны Литвы в понедельник.

Дважды истребители поднимались в воздух 20 сентября: один раз из-за самолета ИЛ-20, другой - А-50.

Три случая зафиксированы 21 сентября. Все три раза это были самолеты ТУ-160, летевшие из России в международное воздушное пространство и обратно. Один раз их сопровождали самолеты СУ-27, а два раза - самолеты СУ-35.

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22 сентября зафиксирован самолет А-50, летевший из Калининграда в Россию. Одновременно был опознан самолет ИЛ-20, летевший по тому же маршруту.

23 сентября истребители НАТО распознали самолет ИЛ-20, который летел в Калининград.

В большинстве случаев российские военные самолеты летели с выключенным транспондером, без заранее предоставленного летного плана, не поддерживали связь с местными авиадиспетчерами.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

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