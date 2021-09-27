Найдены 8 сбежавших из Руклы мигрантов

В минувшие выходные во время беспорядков из Руклы сбежал 21 нелегальный мигрант. 8 из них найдены, продолжается розыск остальных, сообщает МВД Литвы.

21 мигрант из Руклы (Йонавский район) сбежал 25 сентября вечером во время акции протеста в лагере мигрантов.

Когда именно они сбежали, неизвестно.

По словам главы Службы общественной безопасности Ричардаса Поцюса, протест мог быть организован для того, чтобы отвлечь внимание охраны.

В Рукле живут социально уязвимые мигранты и их семьи.

В Литву в этом году из Беларуси пришло больше 4100 нелегальных мигрантов.

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