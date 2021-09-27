ВРИО директора Кедайняйской больницы Рита Куодене сказала, что у большинства пациентов наблюдается легкая форма ковида, температуры ни у кого не было. Только у одного состояние более сложное. В кислородной терапии нуждаются 3 пациента.
Поскольку пациенты сами не могут охарактеризовать свое состояние, за ними ведется тщательное наблюдение. Они находятся под присмотром опытной команды врачей.
Коронавирус обнаружили, когда из отделения паллиативного ухода одного пациента переводили в хоспис и провели полное обследование, у него установили бессимптомную форму ковида. Тогда проверили всех пациентов этого отделения.
Всех заболевших разместили в одном месте отделения, за ними присматривает специально обученный персонал.
27 сентября пациентам сделают тесты на антитела.
На данный момент всех пациентов навещать запрещается, поскольку персонал больницы заметил - недостаточно сократить время посещения, люди все равно остаются дольше, поэтому введен временный карантин.
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