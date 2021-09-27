В Кедайняйской больнице – очаг COVID-19: запрещено посещение пациентов

В минувшую пятницу, 20 из 36 пациентов отделения паллиативного ухода Кедайняйской больницы заболели COVID-19, к счастью, у большинства болезнь проходит бессимптомно. Посещение пациентов этого отделения временно запрещено, сообщает портал rinkosaikste.lt.

ВРИО директора Кедайняйской больницы Рита Куодене сказала, что у большинства пациентов наблюдается легкая форма ковида, температуры ни у кого не было. Только у одного состояние более сложное. В кислородной терапии нуждаются 3 пациента.

Поскольку пациенты сами не могут охарактеризовать свое состояние, за ними ведется тщательное наблюдение. Они находятся под присмотром опытной команды врачей.

Коронавирус обнаружили, когда из отделения паллиативного ухода одного пациента переводили в хоспис и провели полное обследование, у него установили бессимптомную форму ковида. Тогда проверили всех пациентов этого отделения.

Всех заболевших разместили в одном месте отделения, за ними присматривает специально обученный персонал.

27 сентября пациентам сделают тесты на антитела.

На данный момент всех пациентов навещать запрещается, поскольку персонал больницы заметил - недостаточно сократить время посещения, люди все равно остаются дольше, поэтому введен временный карантин.

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