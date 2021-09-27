Ситуация ухудшается: в Литве почти 30 "черных" муниципалитетов

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Rugsėjo 27 dienos sergamumo skaičiai. Foto: Statistikos departamento nuotr.

Эпидемиологическая ситуация в Литве по-прежнему ухудшается, по последним данным, за 14 дней на 100 000 жителей Литвы приходится 622 случая заболевания, положительная доля составляет 6,8%. В Литве уже насчитывается почти 30 "черных" муниципалитетов.

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