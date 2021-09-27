Погранслужба Литвы: на границе с Беларусью в воскресенье развернули больше 20 мигрантов, 2 впустили

За минувшие сутки литовские пограничники не впустили в страну 24 нелегальных мигранта.

Двоих пограничники впустили по гуманитарным причинам, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГ).

Большая часть иностранцев пыталась нелегально попасть в Западную Европу на участке границы рядом с Друскининкай и в Швянчёнском районе.

В сообщении СОГГ отмечается, что один из мигрантов, нелегально переходящий границу в районе Друскининкского самоуправления, упал на землю, симулируя потерю сознания, пограничники вызвали медиков.

В больнице выяснилось, что иностранец притворялся и имитировал потерю сознания. Медики констатировали, что он здоров и не нуждается в медпомощи. Иностранца не впустили в Литву.

За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Патрулирование литовской территории на границе с Беларусью продолжается в усиленном режиме.

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