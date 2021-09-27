Опрос: третьей дозой вакцины от COVID-19 привились бы 4 из 10 жителей Литвы

"Бустерной" дозой вакцины от коронавируса привились бы 42,4% взрослых жителей Литвы - меньше, чем вакцинированных первой дозой, показали данные проведенного компанией Vilmorus по заказу BNS социологического опроса.

В Литве хотя бы одной дозой вакцины привито более 72% взрослых.

20,3 % респондентов заявили, что у них нет мнения о третьей дозе, 18,7 % заявили, что бустерной дозой вакцины не будут прививаться, 18,5 % ответили, что вообще не прививались.

Опрос раскрывает тенденции

Социолог Vilmorus Владас Гайдис отметил, что среди уже привившихся жителей страны половина привилась бы и третьей дозой.

"Если мы посмотрим, склонны ли уже привившиеся люди привиться и третьей дозой, то получается больше половины - около 52% от тех, кто уже привился", - отметил он.

Однако он обратил внимание, что данный опрос показывает скорее тенденцию, так как у респондентов не спрашивали, привились ли они, они сами могли выбрать один из четырех вариантов ответа.

Часть респондентов, которые ответили, что не прививались, является меньшей, чем часть непривитых в обществе.

В. Гайдис объясняет это тем, что во время опросов не удается опросить самую пассивную часть общества. Это касается не только вопросов вакцинации, но и, к примеру, голосования на выборах.

В. Гайдис добавил, что корреляция между положительной оценкой вакцины и "рациональностью, доверием к мировому устройству и знаниям" сохраняется: более благоприятно оценивают бустерную дозы вакцины обладатели более высокого уровня образования.

"Среди прививающихся больше тех, кто будет и дальше прививаться, более склонны прививаться пожилые, старше семидесяти, имеющие высшее образование, жители крупных городов", - отметил социолог.

Сомнения рождает неопределенность

Профессор Биотехнологического института Вильнюсского университета Аурелия Жвирблене заявила, что сомнения в обществе о бустерной дозе может стимулировать неопределенность: в настоящее время неизвестно, будет ли третья доза рекомендована всем жителям Литвы и когда.

"Когда началась вакцинация, шли разговоры о двух дозах или об одной дозе вакцины Johnson & Johnson, и я могу понять, что часть общества ощущает себя словно обманутой - сначала говорили одно, а теперь говорят другое", - считает профессор.

А. Жвирблене выразила надежду, что процент сторонников третьей дозы будет расти. Когда привитых третьей дозой в обществе будет больше, это станет обычным, известным фактом.

Также она считает, что молодым людям ревакцинация будет необходима позже, и, видя пример людей более старшего возраста, они легче примут это решение, а общественное мнение будет меняться, так как страхи существуют просто потому, что нет опыта.

Поэтому, добавила она, результат опроса среди людей более старшего возраста можно оценить как хороший: среди жителей страны в возрасте 70 лет и старше положительно оценивают ревакцинацию 53,7% респондентов.

Важно понимать причины

По мнению А. Жвирблене, для поддержания иммунизации общества важно понять, что заставляет пятую часть опрошенных, которые указали, что не определились, сомневаться.

"Это показывает, что эти люди не настроены против, но, возможно, им не хватает информации", - отметила профессор.

Она подчеркнула, что в обществе существует сильное разделение по вопросу вакцинации, поэтому важно не углублять его, а пытаться понять причины - почему эти люди не решаются прививаться.

Среди возможных причин профессор упоминает осторожность.

"Пока нет полной уверенности, что это необходимо и не навредит, человек осторожно принимает решения. Может быть, это и объясняет такое отношение в обществе", - заявила А. Жвирблене.

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Точные результаты исследования:

Вопрос: Правительство объявило, что планирует осенью создать возможность для общества вакцинироваться дополнительной "бустерной" дозой вакцины от коронавируса (COVID-19). Привьетесь ли Вы этой "бустерной" дозой?

Ответы: да, привьюсь – 42,4 %; нет – 18,7 %; совсем не прививался 18,5 %; Не знаю / у меня нет мнения 20,3 %.

Опрос проводился 9-16 сентября. По телефону было опрошено 1003 жителя Литвы от 18 и старше. Максимальная погрешность опроса - 3,1 %.

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