В Италии – на работу только с "зеленым паспортом": в Литве к такой идее относятся с осторожностью

С целью пресечения распространения COVID-19 Италия с 15 октября разрешает приходить на работу только тем, у кого есть "зеленый паспорт" (свидетельство о вакцинации). Литовские представители бизнеса говорят, что в нашей стране это вызвало бы проблемы, поскольку рабочих рук и без того не хватает, а вирусолог Саулюс Чаплинскас осторожно оценивает такую возможность.

С 15 октября в Италии грядут перемены. Работники как частного, так и государственного сектора смогут выходить на работу только при наличии "зеленого паспорта", документа, свидетельствующего о вакцинации или наличии иммунитета после болезни или об отрицательном тесте на ковид. Цель таких мер - ограничение распространения болезни и побуждение людей к вакцинации.

Итальянцев без документа увольнять не будут, но будут применять другие меры - их отстранят от работы и не будут платить зарплату.

Согласно подсчетам, эти требования коснутся 18 млн. жителей страны. Тем, кто не может прививаться от Covid тестирование будет бесплатным, остальным – за доступную небольшую плату.

Ранее "зеленый паспорт" в Италии нужен был для похода в кино, рестораны и другие публичные места.

Вирусолог Саулюс Чаплинскас сказал Delfi, что в Литве немногие считают, что не надо ничего делать для обуздания пандемии. "В новой реальности беречь себя должны все, определенные ограничения, регулирования должны сохраниться", – сказал он.

"Нельзя перегибать палку ни в одну, ни в другую сторону. Есть такие секторы, где работники, сидящие дома диван не сделают, значит на работу, на производство люди должны вернуться. С другой стороны, специалисты понимают, пока большинство не переболеет или не привьется, вирус будет распространяться, а сейчас надо делать все возможное, чтобы люди берегли себя, заразившиеся, чтобы не боялись проверяться", – сказал он.

По мнению Чаплинскаса, сейчас общество не только надо поощрять к вакцинации, но и отвечать на вопросы, которые у людей возникают.

Президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис сказал, что с одной стороны такое регулирование, как в Италии - хорошее решение, но оно может вызвать немало проблем - во-первых, с нехваткой рабочей силы.

Он считает, что не было бы так, что не осталось бы кому работать, поскольку 70-80% людей привиты, но все равно нашлись бы те, кому такие условия не подходят.

"В таком случае возникла бы проблема - кем заменить работника. Скажем, если должность значимая, то это было бы вызовом", – сказал он.

Однако Романовских заметил, что основная группа риска в Литве - это пенсионеры.

"Поэтому если мы говорим о необходимости защитить группу риска, так с ней и надо работать, это может сделать только государство, а не работодатели. А государство уже сейчас установило, что в некоторых сферах те, у кого нет "паспорта возможностей" должны тестироваться", – сказал он.

"Мы считаем, что решения, которые должны обуздать пандемию, справедливы, и чем они яснее и понятнее, тем лучше. Если будет такая политическая воля, что все на работу должных ходить только с "паспортом возможностей", мы поддержим, ведь любые меры по обузданию пандемии хороши", – сказал Романовскис.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене считает, что более жесткие меры внесли бы еще больше раздора в общество.

"Мы уже сейчас видим результат принудительной риторики власти. Все радовались, что был рост вакцинирующихся, но я предупреждала, что не надо радоваться, ведь со временем люди перестанут доверять мерам по обузданию пандемии. И это происходит. Люди не доверяют вакцине, не доверяют средствам защиты, маскам, антисептику. Сейчас некоторым маски носить рекомендуется, но их могут снова сделать обязательными. Если мы будем еще больше давить на людей, то будем выталкивать их за пределы", – сказала Ругинене.

Она заметила, что в Литве уже сейчас тестироваться должны люди во многих секторах.

"Сейчас обеспокоенные люди жалуются, что не могут зарегистрироваться на тест. Что было бы, если бы пришлось тестироваться всем? Уже сейчас у нас почти как в Италии, только меньше работающих тестируются, а представьте, если бы им пришлось это делать", – сказала глава ЛКП.

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