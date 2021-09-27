Погода в Литве напомнит "бабье лето"

В понедельник погоду в Литве обусловит южная часть антициклона. Погода напомнит "бабье лето". Будет солнечно и без осадков, только на Востоке Литвы после обеда появятся облака. Температура воздуха составит 12–14 градусов тепла в тени на востоке и 15–17 градусов на западе страны. На солнце будет теплее.

Во вторник с востока в Литву придет массив низких облаков. Особых осадков ни ночью, ни днем не ожидается. На востоке из-за толстого слоя облаков ночь будет сравнительно теплой - 6–8 градусов, до запада облака не дойдут ночью, поэтому там ожидается 3–5 градусов тепла, теплее будет лишь на косе. На поверхности почвы местами ожидаются заморозки до 3 градусов тепла. Днем будет облачно и прохладно на всей территории страны. Ожидается 11–13 градусов и лишь на западе местами воздух прогреется до 14-15 градусов.

В среду погоду в Литве обусловит западная часть антициклона. Еще будет облачно, однако уже чаще из-за облаков будет выглядывать солнце. Вероятность осадков невелика. Ночью будет 5–10 градусов, днем 11–16 градусов тепла.

В четверг ночью особых перемен не ожидается. Будет ветрено и облачно, но особых осадков не ожидается. Ночью будет 4–9 градусов, на косе около 10 градусов, заморозков не будет. Днем с запада придет циклон. Будет пасмурно. На юго-западе ожидаются осадки. Усилится юго-восточный, южный ветер. Воздух прогреется до 11–16 градусов тепла.

В пятницу ночью над Литвой пройдет атмосферный фронт, ожидаются осадки. Днем дожди пройдут лишь местами и будут кратковременными. Ночью будет 4–9, у моря 10–12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 12–16 градусов.

В выходные будет ветрено, солнечно и на большей части территории страны без осадков. Дожди пройдут лишь местами. Ночи будут без заморозков, днем будет тепло.

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