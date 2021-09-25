Гражданин Ирака в помещении заставы: у меня есть деньги, как мне выбраться из этого дерьма

В помещениях Швенченской заставы мигрантов стало меньше. Остался всего 31, а было в три раза больше. Мигранты в свободное время спят, играют в карты, рисуют или играют в слепую курицу. Больше всего они хотят выбраться на волю.

На улице еще есть несколько палаток, мигранты не спешили их покидать. Они думали, что если останутся в палатке, их быстрее отпустят.

Однако после заморозков в минувшие выходные сдались и самые стойкие, сейчас все находятся в помещениях.

Глава Швенченской заставы Раймондас Бучелис порадовался тому, что скоро и этих мигрантов переведут в другое место, а пограничники смогут заняться своей основной работой. Застава не должна была становиться местом проживания нелегалов, но выбора не было.

На заставу приезжает местный настоятель Станиславас Матюкявичюс, он привез пожертвованные прихожанами вещи - одежду, одеяла, туалетную бумагу.

Švenčionių pasienio užkarda

Матюкявичюс сказал, что много работает с прихожанами, усмиряет их недовольство и побуждает помогать мигрантам.

Журналист вошел в одну из комнат, где чувствуется стойкий запах курева. Большая часть ее жильцов в полдень еще спит или только-только просыпается.

"Мы ложимся около 4 часов", – рассказал молодой афганец. Он сказал, что его семья заплатила за поездку в Европу, и вот он оказался здесь. "Возможно, я занялся бы бизнесом, открыл мобильный магазинчик", – ответил он на вопрос, чем собирается заняться.

Švenčionių pasienio užkarda

Афганец уверяет, что ему 17 лет, но пограничники уточнили, что Департамент миграции выяснил - ему не меньше 20 лет. Немалая часть мигрантов говорит, что они несовершеннолетние в надежде оказаться в лучших условиях, как уязвимые лица. Однако настоящий их возраст выясняют с помощью биологических исследований.

Афганец сказал, что на заставе находится всего несколько дней, до этого сидел в тюрьме, за попытку бежать. Тюрьмой мигранты называют КПЗ на заставе, поскольку там есть решетки. Обо всем этом афганец рассказывает со смехом.

"Все это как приключение", – ответил он на вопрос, насколько серьезно он к этому относится.

Но не все мигранты весело настроены. Гражданин Ирака сказал, что находится здесь уже несколько месяцев и скоро сойдет с ума. У него нет телефона, с семьей он может пообщаться всего несколько минут. На вопрос, почему он не едет домой, взяв предлагаемые 300 евро, отвечает: "Это глупости. Они все приходят и предлагают это. Я приехал сюда за хорошей жизнью. Мне деньги не нужны. У меня есть деньги. Но мне надо выбраться из этого дерьма".

Пограничники могут рассказать немало курьезных ситуаций. Например, мигранты купили яйца, а потом нашли в коробке с ними ужонка. Тогда мигранты решили, что он вылупился из яйца и выбросили все яйца.

Švenčionių pasienio užkarda Foto: Vytenis Miškinis

В 13 ч. мигрантам привезли обед, суп и второе - котлета с рисом и салатом из свеклы. Мигранты выбираются из кроватей и по-литовски благодарят за еду.

В это время на заставу приехал адвокат, представляющий интересы двух мигрантов. Его по интернету нашли родственники мигрантов, а потом его контактами стали делиться и на заставе.

"Те, у кого есть деньги, могут позволить себе нанять адвоката, но тем, кто хочет получить бесплатную помощь, сложнее", – сказал Delfi адвокат.

По его словам, большинство мигрантов - небогатые люди, которые отдали за дорогу все свои сбережения.

"Я слышал, что семьи некоторых ради этих поездок продают свое жилье. Дорога стоит не меньше 3000 и не больше 12 000 евро. Это уже немало, они играют ва-банк", – рассказал адвокат.

Адвокат сказал, что мигранты хотят выбраться из лагеря и жить самостоятельно. Он помогает им в этом, обращается в Департамент миграции. По действующему закону, если у мигранта есть деньги на аренду жилья и питание, то он может быть освобожден из-под стражи и ждать вердикта Департамента миграции в съемном жилье.

"Если у него есть деньги, зачем ему жить за счет бюджета, пусть питаются за свои деньги, – сказал он и прибавил. – Я уже помог одному, он сейчас живет самостоятельно, ждет ответа".

Правда, мало доказать, что у тебя есть деньги, нужно доказать, что претендуешь на убежище. В этом помогают документы о преследовании на родине или отнятом бизнесе.

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