Курьез в Каунасе: охрана не дала пожарным выломать дверь, чтобы вызволить иностранных студентов

Ночь на пятницу студенты Каунасского технологического университета запомнят надолго. Студентам-иностранцам, которые не могли выйти из кухни, не могли помочь ни охранники, ни пожарные-спасатели.

Молодым людям сказали ждать помощи до 8 утра. Их освободил частный мастер, который приехал с полицией. За услуги мастера молодым людям пришлось платить из своего кармана.

В ночь на пятницу по номеру 112 поступило сообщение о том, что студенты не могут выйти из общей кухни в общежитии КТУ. В поступившем в 01.04 ч. сообщении было сказано, что заел замок в двери, дверь не получается открыть ни снаружи, ни изнутри. Между тем дежурная по общежитию велела молодым людям ждать 8 ч. утра, тогда придет мастер.

Охранники не разрешили приехавшим в общежитие на ул. Гричупё пожарным-спасателям выломать дверь, чтобы вызволить студентов. Поскольку опасность жизни людей не угрожала, пожарные уехали.

Пресс-секретарь КТУ Мантас Лапинскас подтвердил журналистам портала Kas vyksta Kaune, что такой инцидент был.

"Ночью четверо студентов оказались заперты на кухне – сломалась ручка и застрял язычок в замке. Ни студентам, ни их друзьям открыть двери не удалось. Тогда они вызвали частного мастера, который дежурит в общежитии в ночное время. Он также не смог открыть дверь", – рассказал Лапинскас.

Почему не обратились в аварийную службу, Лапинскас не объяснил.

"Самое обидное, что у общежития есть договор с аварийной службой, которая в любое время суток может открыть дверь или оказать другую помощь. Мы выясняем, почему охранник не обратился к ним", – сказал он.

После того как пожарные уехали, студенты позвонили в полицию.

"Охранник не разрешил спасателям выломать дверь, те уехали, поскольку жизни студентов опасность не угрожала. Тогда студенты вызвали полицию, полиция привезла частного мастера, который достал стекло из двери и освободил студентов. Это произошло в 03.30 ч. Студентам пришлось самим платить за услуги мастера", – сказал Лапинскас, заметив, что расходы студентам возместят.

"Мы обратились к начальству нашей охранной компании и попросили еще раз информировать охранников о возможности вызвать аварийную службу. Мы приносим извинения пожарным-спасателям за то, что они напрасно тратили время. Это первый подобный случай в нашем общежитии, надеемся, что последний", – сказал Лапинскас, который принес извинения и студентам.

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