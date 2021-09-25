В Вильнюсе водитель Opel сбил девочку и скрылся с места происшествия

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В Вильнюсе водитель Opel сбил девочку, которая шла вдоль проезжей части, и скрылся с места происшествия.

Полиция информирует, что ДТП произошло 24 сентября, в 19.53 ч. в Вильнюсе, на ул. Крижёку Соду 6-ои. Автомобиль Opel Vectra сбил девочку (2007 г.р.), которая шла вдоль проезжей части. Девочку доставили в больницу и оказали ей необходимую помощь. К счастью, травмы не были тяжелыми, поэтому девочке назначено амбулаторное лечение. Полиция ищет водителя. Начато расследование по 1 ч. 281 ст. УК ЛР. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!