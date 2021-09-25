За минувшие сутки пограничники не впустили в Литву 36 нелегалов

За минувшие сутки пограничники не впустили в Литву 36 нелегалов. В четверг не впустили 50 нелегальных мигрантов, в среду - 24, во вторник - 19. 20 нелегалов не прошли в Литву в понедельник.

В пятницу нелегалов не впустили в Литву в Швенченском, Вильнюсском, Варенском, Лаздиской и Друскининкайском районах. Больше всего нелегалов пытаись незаконно пересечь границу в Вильнюсском (12 человек) и Лаздийском (10) районах.

Рядом с Друскининкайским районом со стороны Беларуси слышались пушечные выстрелы. Вероятно, звуки выстрелов доносились с находящегося на территории Беларуси Гожского полигона.

Служебное оружие, специальные средства и физическую силу пограничникам применять не пришлось.

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