Восемь из 10 литовцев считают, что ситуация в стране ухудшается

Всего меньше 20% жителей Литвы считают, что ситуация в стране улучшается. Больше 81% участников опроса считают, что ситуация ухудшается, 1% респондентов не ответил на вопрос.

Опрос был проведен 20-31 августа по заказу информационного агентства ELTA компанией Baltijos tyrimai. Результаты опроса показали, что количество людей, негативно оценивающих ситуацию, выросло. В прошлом году так считали шесть из 10 участников опроса. За последние три месяца количество людей, которые считают, что ситуация ухудшается, увеличилось на 14%. В мае почти треть участников опроса считала, что ситуация улучшается.

Оптимистичнее всех ситуацию оценивает молодежь до 30 лет (положительно оценивают ситуацию больше 25%), лица, занимающие руководящие посты (29%), респонденты правых взглядов (32%) и люди с высшим образованием (29%).

Больше всего ситуацией недовольны жители небольших городов и сел, фермеры, русскоязычные жители и поляки, а также респонденты левых взглядов.

Избиратели Партии свободы считают, что ситуация в Литве идет на поправку (58%). Избиратели других партий недовольны ситуацией в стране, однако представители правящего большинства оценивают ситуацию в Литве немного лучше. Например, электорат консерваторов (44%) и Движения либералов (41%). Неблагоприятнее всего ситуацию оценивают избиратели Партии труда – больше 9 из 10 считают, что ситуация плохая.

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