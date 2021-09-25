Плохие новости для "крестьян": после ухода Сквернялиса рейтинг снизился

В сентябре Саулюс Сквернялис с единомышленниками покинул фракцию "крестьян" в парламенте рейтинг крестьян снизился, таковы данные опроса, опубликованного в издании Lietuvos rytas. Опрос провела компания Vilmorus.

По результатам опроса, за Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) сейчас поддержали бы 10,4% избирателей (в августе - 15,6%). Партия в рейтинге опустилась со второго места на третье.

Директор Vilmorus Владас Гайдис сказал, что избиратели, которые ушли от "крестьян", отдадут свои голоса социал-демократам.

"Партия социал-демократов вышла на первое место, ее популярность выросла на 6%. На столько снизился рейтинг "крестьян", – сказал Гайдис.

"Это связано с уходом Сквернялиса, ушла группа людей, появилась новая фракция, видимо, людям ближайшей альтернативой показались соцдемы", – сказал он.

В начале сентября фракцию "крестьян" в парламенте покинули 10 человек, в их числе и экс-премьер Саулюс Сквернялис с Римой Башкене. Они создали фракцию "Во имя Литвы".

В сентябре самой популярной партией остается Партия социал-демократов, за нее готовы голосовать 17,7% участников опроса (месяц назад 15,9%). На втором месте Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) - 12,9% (в августе 13,1%).

Далее идут Движение либералов - 6% (в августе 5,5%), Партия труда - 5,6% (в августе – 5,9%).

Если бы выборы проходили сейчас, то другие партии не преодолели бы 5% барьер. За Партию свободы голосовали бы 1,8% избирателей (в августе 3%).

За Партию регионов голосовали бы 1,5% избирателей (в августе – 2,7%), за Избирательную акцию поляков Литвы-Союз христианских семей – 1,2% (в августе – 1,8%).

В сентябре 23,2% респондентов не знали за кого голосовать, еще 14,6% не голосовали бы вообще, a 2,5% не ответили на вопрос.

В опросе Vilmorus 9–16 сентября участвовали 1003 человека.

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