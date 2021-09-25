Коронавирус в Литве: 1609 новых случаев и 9 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1609 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.

С начала пандемии от коронавируса скончались 4896 человек.

За минувшие сутки скончались по одному человеку из возрастных групп 20–29, 30–39, 50–59, 60–69, 80–89 и 90–99 metų, трое из группы 70–79 лет. 8 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

3349 человек привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 8987 прививок.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 587,7 случаев.

Доля положительных тестов за последние семь дней составила 6,4%. За минувшие сутки было сделано 14 173 молекулярных (ПЦР) и 13 385 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 324 329 человек, из них всё еще больны 13 508.

Из 1449 коек для больных COVID-19 заняты 1009.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!