С начала пандемии от коронавируса скончались 4896 человек.

За минувшие сутки скончались по одному человеку из возрастных групп 20–29, 30–39, 50–59, 60–69, 80–89 и 90–99 metų, трое из группы 70–79 лет. 8 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

3349 человек привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 8987 прививок.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 587,7 случаев.

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Доля положительных тестов за последние семь дней составила 6,4%. За минувшие сутки было сделано 14 173 молекулярных (ПЦР) и 13 385 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 324 329 человек, из них всё еще больны 13 508.

Из 1449 коек для больных COVID-19 заняты 1009.

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