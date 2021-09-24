Linava: литовские перевозчики ищут способы перенести бизнес в Латвию

Поскольку литовским компаниям грузовых автоперевозок все чаще не хватает водителей, при этом нарушаются логистические цепочки, а клиенты все чаще расторгают договора, предприниматели рассматривают возможности переноса своего бизнеса не только в Польшу, но и в Латвию.

Генеральный секретарь Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Зенонас Буйвидас отмечает, что все больше компаний по причине неблагоприятного бизнес-климата в Литве перебираются в Польшу, Германию, Нидерланды, Бельгию, а новейшее направление – Латвия.

"Особенно сложная ситуация в малых и мелких компаниях, в которых работают до 49 работников. Они уже давно балансируют на пороге выживания, живут настроениями банкротства. (...) Начиная присматриваться к соседней Латвии, где более благоприятный инвестиционный климат, трудоустраивают водителей из третьих стран. Латвия является еще не открытой страной возможностей, где более благоприятные условия для выживания и развития", – отметил на пресс-конференции З. Буйвидас.

По его словам, компании испытывают все больше трудностей, а убытки исчисляются десятками миллионов евро.

Вице-президент ассоциации Витас Бучинскас сказал, что на латвийском рынке нет системы квот на трудоустройство работников, нет и коэффициентной системы при выплате командировочных.

"В Литве без квот и льготного трудоустройства граждан третьих стран мы не можем их дождаться по полтора-два месяца, этом процесс в Латвии происходит быстрее и через 25 дней работник уже может оказаться в компании, где трудоустроился", – сказал В. Бучинскас.

Кроме того, по его словам, временный вид на жительство в Литве Департамент миграции предоставляет в течение двух месяцев, а за него нужно заплатить 240 евро. В Латвии он стоит 200 евро и решение принимается в течение 10 дней.

Экономист Марюс Дубниковас обратил внимание на то, что в Латвии и Польше проще работать, поскольку реинвестируемая прибыль не облагается налогами.

По словам М. Дубниковаса, Литва должна создавать лучшие условия для сектора, который регулирует.

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