Литва и Польша будут добиваться финансового участия ЕС в возведении забора на границе с Беларусью

Литва и Польша будут добиваться финансового вклада Европейского Союза (ЕС) в строительство забора на границе с Беларусью, которая является и внешней границей блока.

Об этом в четверг в Вильнюсе договорились министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте и государственный секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши Бартош Гродецкий.

"Обе стороны договорились о том, что для строительства забора следует добиваться финансирования Европейского Союза, и о том, что требуется более быстрое принятие решений об изменениях в законодательстве ЕС в области охраны границ и миграции", - говорится в сообщении Министерства внутренних дел, опубликованном по итогам встречи.

После резкого увеличения потока нелегальной миграции из Беларуси в Литву и Польшу обе страны решили установить физический барьер на границе.

Официальные лица ЕС неоднократно заявляли, что Европейская комиссия финансирует только определенные меры безопасности, например, такие, как установка систем наблюдения, и что "финансирование забора не предусмотрено в документах ведомств ЕС".

Во время встречи в Вильнюсе также была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества и представлении общей позиции Литвы и Польши по правам человека и нелегальной миграции в различных форматах ЕС.

"Незаконная миграция неприемлема в Европейском союзе, особенно, когда речь идет о хаотичных и незаконных пересечениях границы из соседних стран, которые не охвачены войной или другими угрозами, и въезжают в них как в безопасную страну. Мы будем стремиться к изменениям в законодательстве ЕС, потому что у стран должны быть средства для защиты своих национальных интересов", - сказала А. Билотайте.

"Литва подготовила пакет предложений, и вместе с Польшей, Эстонией и Латвией мы стремимся к изменениям, и уже сплачиваем для этого более широкий альянс стран ЕС. Вместе с Польшей мы также будем стремиться привлечь внимание международного сообщества к первопричине этой ситуации - действиям белорусского режима и ситуации с правами человека в самой Беларуси", - сказала она.

По словам Б. Гродецкого, Литва и Польша обязались защищать государственные границы не только перед своими гражданами, но и перед всем ЕС, поскольку это и внешние границы сообщества.

"Беларусь - это не естественный миграционный путь, это организованная схема доставки людей. Мы наблюдаем за дезинформационной атакой, и мигрантов также обманывают по поводу того, что можно добраться до ЕС", - сказал он.

А. Билотайте сообщила, что на литовско-белорусской границе построено 32 километра забора из концертины, продолжаются работы по установке, которые планируется завершить через год.

Заседание литовско-польской межправительственной комиссии по приграничному сотрудничеству состоится в пятницу в Вильнюсе.

Это регулярные встречи представителей Литвы и Польши, посвященные обсуждению вопросов приграничного сотрудничества, защиты и спасения населения в чрезвычайных ситуациях, территориального планирования и межрегионального сотрудничества.

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