В Медининкай – огромная очередь грузовиков, водителям не хватает еды и лекарств

Около Медининкского КПП водители стоят уже несколько дней, среди них есть больные иностранцы, возможно, они больны коронавирусом, водителям не хватает еды, воды. Представители ведомств говорят, что сейчас проходит реконструкция КПП и рекомендуют выбирать другие КПП. Ассоциация Linava называет ситуацию ненормальной.

В редакцию Delfi обратились водители, которые уже несколько дней стоят на КПП. "В Медининкай большая беда, набралось больше 500 тягачей, граница парализована, никого не пропускают, у водителей нет еды и элементарных средств гигиены, а один чувствует себя очень плохо, у него, скорее всего, коронавирус", – писал один из водителей.

Он сказал Delfi, что в очереди стоит немало белорусских, российских и польских водителей, которые заболели, но не могут вернуться домой и лечиться.

"Все стоит, люди живут на площадке по 3-4 дня, никого никто не пропускает, ничего не сообщают. До города далеко, до магазинов далеко, аптек нет, мы застряли в полях. Водители звонят пограничникам, им говорят, все в порядке, работаем в обычном режиме. Проблему надо решать, а то будет плохо", – сказал водитель.

Eilės Medininkuose Foto: Pasienio kontrolės punktų direkcija

Водители делятся информацией и в социальных сетях.

В системе Дирекции КПП указано, что в Медининкайс стоят 318 тягачей, прогнозируемое время ожидания – 43 ч. Однако количество тягачей увеличивается и на других КПП на границе с Беларусью. Заместитель директора Дирекции КПП Римантас Шаткаускас сказал, что в Медининкай проводят реконструкцию.

"Когда проводят реконструкцию, понятно, что поток немного ограничивают. Но другие КПП - Лаворишкес, Райгардас, Шальчининкай достаточно свободные. Зачем ехать через Медининкай, если знаешь, что там реконструкция, мне неизвестно", – сказал он.

Представитель Таможенного департамента Витас Волунгявичюс сказал, что готовят сообщение для водителей, им рекомендуют не ехать в Медининкай, где с 21 сентября в сутки проезжает всего 150 тягачей.

"На стоянке может вместиться 300 тягачей, площадка переполнена. Мы готовим сообщение водителям, чтобы они выбирали другие КПП", – сказал Волунгявичюс.

Позже появилось сообщение Таможенного департамента: "Призываем водителей выбирать другой КПП на границе с Беларусью".

Таможня приносит извинения за неудобства, а водителей такие заявления не убеждают.

"Они просто не пропускают машины. Все стоят. Может, реконструкция как-то и влияет, но это ненормально. Пусть закроют границу на неделю, все сделают или ищут другие варианты, а не издеваются над людьми", – возмущался водитель.

"70 часов люди ждут, нельзя забывать ситуацию с коронавирусом, водители могут заразить друг друга, какая погода стоит", - сказал он.

Генсек ассоциации Linava Зенонас Буйвидас сказал, что такая ситуация в Медининкай фиксируется не в первый раз, особенно во время реконструкции КПП.

"Мы общаемся с людьми, выясняем реальную ситуацию, ищем способ как помочь застрявшим там водителям. Это ненормально, когда люди днями сидят в кабинах. Это не только из-за реконструкции, но и из-за плохой коммуникации ответственных ведомств. Должны постоянно информировать, распространять информацию, чтобы водители и бизнес не ехали в Мидининкай, но ничего подобного нет, это ненормально", – сказал он.

Linava призывает водителей и перевозчиков выбирать другой КПП: "Другие КПП свободнее, это Райгардас, Шальчининкай, там не надо стоять по 2-3 дня".

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