Поездка клайпедчанки после бури едва не закончилась трагедией

В пятницу утром в Клайпеде дул сильный ветер. Поездка клайпедчанки на работу едва не закончилась трагедией. Когда женщина ехала по улице Спортининку, перед машиной упали обломанные сучья деревьев. Если бы водитель не остановилась, могло случиться несчастье.

Клайпедчанка Аста Заблоцките сказала, что чувствует себя так, будто вытащила счастливый билет.

"В 8.20 ч. я поехала на работу. Я специально еду по ул. Спортининку в центр после 8 ч., поскольку там есть школа и до 8 часов там образуются заторы. Я не хотела стоят в пробке. Значит, если бы эти сучья упали на 20 минут раньше, могли пострадать дети. Страшно даже подумать", – сказала женщина.

По ее словам, хорошо, что перед этим местом есть "лежачий полицейский", поэтому она ехала на скорости около 30 км/ч.

"Я увидела, что падают сучья, дала по тормозам. Хорошо, что не растерялась. Сучья упали перед самой машиной. На несколько секунд я словно окаменела, но потом успокоилась и рассмеялась вслух. А что остается, когда ты был в секунде от трагедии?" – сказала Заблоцките.

Женщина с помощью прохожих убрала сучья с проезжей части и поехала на работу.

"Один коллега посоветовал купить лотерейный билет, раз уж у меня сегодня счастливый день. Вот вы позвонили, а я его как раз и покупаю", – сказала женщина.

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