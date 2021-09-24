Сообщалось, что яхта горит в бухте Любви, людей на судне нет.
Выяснилось, что в Каунасском водохранилище горит яхта, пришвартованная в трех метрах от берега.
Горела парусная яхта Kalista.
Подъехать к этому месту машины с цистернами не могли. Для тушения пожара использовались огнетушители.
Пожар удалось потушить, однако сгорели все части яхты, которые боятся огня.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!