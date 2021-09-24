Работодатели считают, что за тесты должны платить непривитые работники

Правительство Литвы решает вопрос отказа от компенсации обязательных тестов на COVID-19 для непривитых работников, а работодатели считают, что за тесты должны платить сами работники. Работники говорят, что это было бы опасным прецедентом, ведь безопасные условия на рабочем месте должны гарантировать работодатели.

По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, рассматривают возможность оплаты тестов таким работникам работодателями.

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене сказала, что если ситуация не изменится и темпы вакцинации не увеличатся, то, возможно, расходы на тестирование придется взять на себя работникам или работодателям.

Председатель Литовской конфедерации работодателей Инга Ругинене сказала, что не сомневается - это бремя ляжет на плечи работников. По ее словам, требование оплачивать обязательные тесты создаст опасный прецедент.

"Безопасность рабочего места по закону о безопасности работников и их здоровье обеспечивает работодатель, он и должен платить за это. Это значит, что обязательную проверку здоровья организует и оплачивает работодатель. Тут даже не о чем говорить", – сказала Ругинене.

По ее словам, надо отделить "паспорт возможностей" и развлечения от трудового окружения. Она заметила, что из-за таких решений работники могут уйти с работы.

"Еще хуже вариант, когда вводят неясную характеристику – работник или работодатель. Работодатели уже сейчас говорят, что платить должен работник, что они платить не собираются, это болезненный вопрос. С другой стороны, решения можно принимать, какие хочешь, но реальность жестче - уже сейчас работодатели не могут найти работников", – сказала Ругинене.

"Можно ужесточать все требования до бесконечности, пока не дойдем то той точки, при которой работать на производстве станет некому", – прибавила она.

Между тем глава Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис сказал, что обязательное тестирование - это отношение работника с государством, если государство больше не хочет оплачивать тесты, то платить должны работники.

"Если же это обязательство перекинут на плечи работодателя, это только ухудшит его положение. Вопрос в том, насколько эффективно перекладывание ответственности с государства на работодателя. MesМы категорически против того, чтобы обязательство по тестированию лего на плечи работодателя", – сказал Романовскис.

По его словам, безопасность на рабочем месте гарантирует бесплатная вакцина, а если государство находит компромиссный вариант - тестирование, то за это должны платить работники, которые не хотят прививаться.

"Единственное безопасное решение утвержденное в этом мире - вакцина. Тест - это способ предотвращения распространения, но он был эффективен, пока не было вакцины. Если бы спросили работодателя, он бы ответил, что самый эффективный вариант - вакцина, но государство относится к этому с большей гибкостью", – сказал Романовский.

Глава Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас сказал, что для того, чтобы привилось больше людей, платить за тесты должны работники.

"Если главная цель - увеличить число вакцинированных и если еще есть альтернатива тестирования за деньги государства, то мы ничего не изменим. Люди не будут прививаться. (...) Я за альтернативу, но чтобы все это делали за свой счет. Не хочешь прививаться за счет государства, сдавай тесты за свой счет", – сказал Арлаускас.

По его мнению, ученые вообще должны вмести ясность в вопрос, сколько еще может длиться тестирование.

С середины сентября действует обязательное правило тестирования непривившихся и не болевших коронавирусом работников на производстве с периодичностью в 7-10 дней.

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