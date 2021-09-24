Коронавирус в Литве: 1464 новых случая и 14 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1 464 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

11 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

3540 человек привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 9 167 прививок.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 569,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 6,3%.

За минувшие сутки было сделано 15 тыс. молекулярных (ПЦР) и 11,6 тыс. антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 322,7 тыс. человек, из них всё еще больны 13 тыс. 715.

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