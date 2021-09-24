Латвия намерена обжаловать ограничение мощности ЛЭП Литвы с Беларусью

Латвия обещает подать жалобу в Европейскую комиссию (ЕК) и Агентство Европейского союза (ЕС) по сотрудничеству органов регулирования энергетики (ACER) на то, что Литва в одностороннем порядке ограничила пропускную способность линий электропередач с Беларусью, чтобы предотвратить попадание на Балтийский рынок электроэнергии с Белорусской атомной электростанции (АЭС) в Островце.

"Мы считаем, что сокращение Litgrid общей пропускной способности (англ. Total Transfer Capacity, TTC) между Литвой и Беларусью не имеет никаких технических обоснований. Поэтому латвийское правительство решило, что следующим шагом будет обращение к Европейской комиссией и ACER", - комментировало BNS латвийское министерство экономики.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что действия страны были законными, и во время дискуссии операторов передающих систем серьезных замечаний не было.

"Я действительно не знаю, что предпримет Латвия, но на сегодняшний день мы не видим никаких юридических рисков, потому что все действия выполнены в рамках системного договора БРЭЛЛ. Это наше действие - форс-мажор (force majeure - BNS) - не раз обсуждалась в рамках соглашения БРЭЛЛ, претензий не было не только у латышей или эстонцев, но и у российских или белорусских операторов", - сказал Д. Крейвис журналистам на этой неделе.

На основании так называемого "антиостровецкого" закона Литва на минувшей неделе снизила максимальную пропускную способность на литовско-белорусских соединениях. Это означает, что до тех пор, пока не будет достигнуто новое трехстороннее соглашение стран Балтии о торговле электроэнергией, Литва будет руководствоваться собственными правилами торговли. Еще в ноябре прошлого года, сразу после запуска БелАЭС, был прекращен коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси, но физически электричество все еще подается.

По данным Литвы, до сих пор Латвия потребляла белорусскую электроэнергию, которую импортировала из России и продавала на Рижской фондовой бирже. В то время Латвия уверяет, что торгует только российской электроэнергией.

После того, как Литва сократила максимальную пропускную способность с Беларусью, Латвия теперь может торговать с Россией только в таком объеме, в каком позволяет пропускная способность их собственных линий. До ограничений Литвы Латвия использовала максимальную пропускную способность литовско-белорусских соединений.

Литовские власти убеждены, что электроэнергия с Белорусской АЭС до сих пор поступала в Литву через Латвию, что нарушало так называемый "антиостровецкий" закон.

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