Сейм призвал самоуправления увековечить места массовых убийств евреев, обустроить кладбища

В четверг - в День памяти о геноциде евреев Литвы и 80-летия начала Холокоста в стране - Сейм призвал самоуправления увековечить все места массовых убийств евреев, обустроить старые еврейские кладбища.

Парламентарии 64 голосами "за" приняли соответствующую резолюцию, инициированную консерватором Эмануэлисом Зингерисом.

В ней Сейм подчеркнул, что памятников коллаборантам с нацистской и советской властями не должно остаться в общественном пространстве, памяти о них не место в образовательных программах.

"Необходимо продолжать установление личностей погибших во время Холокоста евреев, чтобы можно было увековечить места убийств именами и фамилиями жертв", – говорится в документе.

Сейм также призывает назвать именами Праведников народов мира улицы, скверы и школы.

Вильнюсскому городскому самоуправлению предлагается назвать какое-нибудь из общественных пространств именем спасшего тысячи евреев японского дипломата Тиунэ Сугихары.

В этом году исполняется 80 лет с начала геноцида евреев в Литве. Кроме того, 23 сентября отмечался День памяти геноцида евреев Литвы. В этот день в 1943 году было ликвидировано Вильнюсское еврейское гетто.

В годы Второй мировой войны в Литве было убито около 195 тыс. евреев.

По данным Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы, до Второй мировой войны в Литве проживало около 208 тыс. евреев.

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