Над Литвой установилась ненастная погода, в выходные будет еще неприятнее

Сегодня над Литвой пройдет мощный циклон. Будет облачно, небольшие прояснения возможны на юго-западе страны.

Во многих районах пройдут небольшие дожди. Утром еще ожидается юго-западный ветер, но днем он изменится на северный, северо-западный. Будет дуть сильный ветер, порывы ветра достигнут 15–20 м/с, у моря 21–23 м/с. Днем будет от 10 градусов тепла на юго-востоке до 14–15 у моря.

В субботу ночью над страной пройдет теплый атмосферный фронт. Будет пасмурно и дождливо. Дождь пройдет по всей Литве. Будет дуть порывистый западный или северо-западный ветер, скорость ветра 15–18 м/с. Утром будет 6–11, на западе 12–14 градусов тепла.

В субботу днем будет облачно, однако к вечеру, начиная с запада, небо прояснится. Дождь ожидается по всей стране, однако будет не затяжным, а кратковременным, местами небольшие дожди пройдут несколько раз. По-прежнему будет дуть сильный ветер - 15–18 м/с. Воздух прогреется до 13–17 градусов тепла.

В воскресенье над Литвой установится зона высокого давления. Небо расчистится. В темное время суток на востоке местами пройдут дожди. Днем вероятность осадков снизится. Немного ослабеет ветер. Утром будет 5–10, у моря 11–13 градусов тепла. Днем опять будет 13–17 градусов.

По нынешним данным, на следующей неделе будет без осадков. Ветер успокоится, Температура немного снизится, по ночам ожидаются заморозки.

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