Новейшие данные: сколько жителей Литвы на самом деле привиты

Еще в начале вакцинации от коронавируса в Литве заявляли о необходимости привить 70% жителей, до сих пор это стало реальностью только в 11 из 60 муниципалитетов страны.

В Литве до 23 сентября, по новейшим данным Департамента статистики, привиты 1 728 574 человек (61,8%), из них в среду – 7964. Активнее всего 22 сентября прививались жители в группе 25–34 лет, пассивнее – 75-79 лет. 22 сентября привили 256 детей 12-15 лет.

В числе крупных муниципалитетов (больше 100 000 жителей) лидирует Паневежис (65,7%), за ним идет Каунас (64,9%). В Вильнюсе от COVID-19 привились 62,7% жителей, в Каунасском районе - 62,5%, в Шяуляйском районе - 60,6%, в Клайпедском 53,5%, а в Вильнюсском - 50,7% жителей.

Вильнюсский район входит в число районов, где привитых меньше всего. В этой группе лидирует Шальчининкский район - 39,8%, на втором месте - Скуодасский район (привиты 51,9%).

В Неринге привиты 95% жителей. Немало привитых и в Акмянском районе - 87,8%, а также в Алитусском районе - 86,7%.

Далее идут Аникщяйский и Игналинский районы (по 74,8%), Друскининкай и Бирштонас (по 72,4%), Молетский район (71,9%), Юрбаркас (71,7%), Варенский район (71,6%) и Рокишкскиий район (70,6%).

К сожалению, в целом по Литве показателя 70% добиться еще не удалось. Пока в Литве привиты 67% жителей.

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