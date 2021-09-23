Депутат высказался за обязательное тестирование детей в школах: теоретически все хорошо, если бы не одна проблема

Школы в Литве работают меньше месяца, а ситуация с COVID-19 в них становится сложнее. Тестировать детей согласны 40% родителей, количество новых очагов растет, а порядок изоляции злит всех. Депутат Линас Слушнис сказал, что теоретически хотелось бы проверять всех детей, но он видит возможные проблемы в осуществлении этого решения.

По словам Слушниса, проблема с тестированием есть, когда оно носит рекомендательный характер, люди считают, что можно не тестироваться.

"Если мы уже взяли на себя такую ответственность, тогда такое тестирование теряет свой смысл. Я просто говорю – тестирование имеет смысл тогда, когда тестируются все. Если честно тестируются, мы будем знать о заражениях, можем изолировать по одному, по два человека. Я имею в виду, если обнаружили случаи заражения, а не больных. Тогда можем следить за другими, и если через два дня нет заражений, мы живем дальше, а люди возвращаются на работу или в школу", – сказал он, заметив, что обязательное тестирование детей сопряжено с одной проблемой.

"Что касается обязательного тестирования взрослых, тут все ясно, но с детьми все немного иначе. Например, если родители говорят, что дети не могут тестироваться, что тогда? Ребенок не должен быть виноват в том, что его родители безответственные. Тут есть такое несоответствие. Что касается детей, у меня нет ответа на этот вопрос, что делать, если откажутся родители, а для детей слова родителей имеют большое значение. <...> Что с этим делать?", – вопрошал он.

Слушнис заверил, что не хочет наказывать детей, не хочет, чтобы они плохо себя чувствовали.

"Если вводить штраф, то кому? Родителям или детям? Если, например, ребенок не тестируется, потому что родители не разрешают, что тогда? Не пускаем его в школу из-за глупых родителей? Извините за такие слова, наверное, они некрасивые, но иногда я как политик уже не подбираю слова. Я уже не знаю, что еще надо доказывать в этой жизни. Для меня главное, чтобы не пострадал тот гражданин, который зависит от взрослого человека", – сказал депутат.

Он сказал, что ни у премьера, ни у министра нет ответа на этот вопрос.

"Очень важна сознательность, но если из 30 не тестируются хотя бы 3, тестирование теряет всякий смысл. Это трое могут быть носителями и распространять вирус. Такое тестирование теряет всякий смысл. <...> Один путь - вакцинация, но с ней пока, к сожалению, тоже не все хорошо, поэтому и теряем время с такими алгоритмами, которые бессмысленны, но нам придется это делать", – констатировал политик.

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