Жители Литвы раскупают электрические обогреватели

В Литве значительно похолодало, а отопительный сезон еще не начался, поэтому жители раскупают электрические обогреватели. Торговцы отмечают, что спрос на обогреватели значительно вырос. По словам специалистов, если такой бум затянется, обогревателей не хватит.

Предприниматель Марюс Мутаускас, который создал платформу интенет-продаж Varlė.lt, сравнил этот период с летней жарой, когда жители раскупили кондиционеры и вентиляторы.

По его словам, в последнее время значительно вырос спрос на обогреватели. Предприниматель прогнозирует, что если заказов будет много, может быть непросто все их выполнить, особенно если будет холодно, а отопление в домах не включат. Однако пока на складах обогревателей достаточно.

"Если в этом будет необходимость, мы сможем пополнить запасы. Но удивляет такой большой спрос на обогреватели в середине сентября. В прошлом году эти товары "сметали" в октябре", – сказал Бутаускас.

Сейчас, по словам предпринимателя, раскупают маломощные и дешевые обогреватели.

Представитель Pigu.lt Нериюс Микалаюнас сказал Delfi, что сейчас обогревателей продают в 10 раз больше, чем до похолодания.

"Покупатели берут все - и те, что дороже, и те, что дешевле, но все же больше покупают дешевые. Товара должно хватить – мы заготовили достаточное количество, чтобы зима не застала нас врасплох", – сказал он.

Рост продаж обогревателей отмечает и компания Kesko Senukai Lithuania.

Ее представитель Элона Уцкуте сказала, что покупатели выбирают обогреватели, исходя из своих потребностей и бюджета.

"Мы заметили, что люди чаще покупают надежные обогреватели, которые прослужат больше чем один сезон. Наблюдаем и новую тенденцию – когда устанавливается дождливая погода, клиенты все чаще покупают влагопоглотители", - сказала она.

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