Глава Amber Grid: газ в Литве будет дорожать, это ощутят и жители

Цены на газ на Западе растут, они будут повышаться и в Литве, предупреждает глава газопередающей компании Amber Grid.

По словам Нямунаса Бикнюса, пока рост цен на газ ощущают преимущественно нерегулируемые потребители – предприятия промышленности и теплоснабжения, но вскоре его ощутят и жители, особенно те, кто использует газ в отопительных целях.

"На сегодняшний день на западных рынках цена составляет около 70 евро (за мегаватт-час – BNS) – в Германии и Нидерландах. Между тем в Литве (она) еще достигает 46 евро. Со временем эта цена приблизится, такая тенденция есть и пока не видно потенциала для снижения цен", – сказал в среду Н. Бикнюс на заседании парламентской Комиссии по энергетике и гармоничному развитию.

По его словам, обычно цены на газ в Литве на 0,3-2 евро выше, чем на рынке Германии или если сравнивать с индексом TTF Нидерландов. Это обусловлено небольшими размерами рынка Балтийских стран и несколько меньшей конкуренцией между поставщиками.

"Однако после того, как в сентябре на биржах Западной Европы цены стремительно ушли вверх, на нашем рынке газ пока стоит намного дешевле", – сказал BNS глава Amber Grid.

Из-за роста цен на сырье с июля этого года газ для домашних хозяйств уже подорожал на 26-50%. Председатель Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ) Ренатас Поцюс тогда объяснил, что реально цены вернулись на уровень допандемийный 2019 года, а потребители все еще платят за газ меньше всех в Европейском союзе (ЕС).

"Пока рост цен на газ сильно ощущают нерегулируемые потребители, но приближается время, когда это заметно ощутят и жители, особенно использующие газ в отопительных целях", – сказал глава Amber Grid.

Новые цены на газ для бытовых потребителей, которые вступят в силу с 1 января, ГСРЭ утвердит до начала декабря.

По словам Н. Бикнюса, ежегодное потребление газа в Литве составляет примерно 22-23 тераватт-часа и такая тенденция должна сохраниться.

Литва обеспечивает себя газом из нескольких альтернативных источников – через Клайпедский терминал сжиженного природного газа, из газохранилища в Инчукалнсе и по газопроводу из России через Беларусь.

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