Британская Zaha Hadid Architects представила лучшую идею проекта Vilnius connect

Лучшим архитектурным проектом реконструкции комплекса Вильнюсского железнодорожного вокзала Green connect признана работа крупнейшей британской архитектурной студии Zaha Hadid Architects, сообщила мэрия.

Главный архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис сообщил, что Zaha Hadid Architects знакома с Вильнюсом, у нее большой опыт проектирования подобных объектов, она уже проектирует железнодорожную станцию линии Rail Baltica в Таллине.

"Представленная ими проектная идея создает своеобразный, узнаваемый образ, имеющий должное соотношение с контекстом нового вокзального терминала. Этот образ формирует качественную систему общественных пространств и посредством его обеспечивает важные связи между микрорайонами Науянинкай, Науяместис и Старым городом", – отметил в пресс-релизе М. Пакальнис.

Второе место на конкурсе заняла работа финской компании B&M Architects Ltd под кодом 314159, третье – проект польской SBS Engineering Group под кодом 19MM75, четвертое – литовской Archinova и датской PLH Arkitekter под кодом VGS159, а пятое – китайской Shenzhen Aube Architectural Engineering Design Co. под названием ZSEBUA.

В целом на конкурс идеи железнодорожного вокзала были представлены 33 работы.

Окончательный победитель конкурса выяснится после того, как Комиссия публичных закупок проверит квалификацию и документы участников. Планируется, что победитель будет объявлен в ноябре.

Конкурсные работы оценивала международная комиссия из 11 членов, в ней работали литовские и иностранные архитекторы, представители железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai, Вильнюсского городского самоуправления.

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