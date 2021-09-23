"Delfi. Главное": как перезимуют мигранты? Выборы в России - взгляд из Литвы

Литве удалось стабилизировать ситуацию с нелегальными мигрантами, ежедневно от 10 до 30 человек разворачивают на границе. В саму страну попало более 4,2 тыс. мигрантов, условия содержания которых с приближением зимы требуют улучшения. Готова ли Литва к новой возможной волне незаконной миграции?

Как литовские власти решают эти и другие проблемы, вызванные гибридной атакой режима Лукашенко, обсуждаем в интервью с вице министром внутренних дела Виталием Дмитриевым.

В России в течение трех дней проходило голосование на выборах в Госдуму, хотя "победитель" был известен заранее. Оправдала ли себя тактика "умного голосования" и каким избирательный процесс видится из Литвы?

Об этом говорим с гостями с студии российским политиком Владимиром Миловым и депутатом Сейма Литвы, политологом Раймундасом Лопатой.

Ведущий нового выпуска "Delfi.Главное" - Дмитрий Семенов.

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