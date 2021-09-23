Экономист о независимых поставщикаx электроэнергии: можем играть в свои игры, за все заплатят потребители

В Литве с 2020 г. началась либерализация рынка электроэнергии: жители должны выбрать независимого поставщика, они получают предложения, оценивают их, сравнивают. О пользе этой реформы для общества, угрозах и последствиях, речь шла в передаче на Delfi "По сути".

Экономист Раймондас Куодис в передаче сказал, что он предлагал иную модель для этой реформы.

"Я был сторонником несколько иной модели, чтобы в основе энергетики было планирование, не централизованные решения, (...) и вот мы получили то, что вылезет у потребителей через горло. (...) Я думаю, что в Литве должна была бы государственная компания с более широкой целью, уничтожения рынка. Работающие на прибыль компании не представляют, о чем идет речь, что значит уничтожение своего рынка, т.е. продавать как можно меньше кВт/ч – теплоэнергии или электроэнергии.

Это общественная цель – сделать общество более эффективным в плане потребления энергии. Для этого нужны осмысленные инвестиции, которые не могут сделать назначенные люди. Я так это себе представлял, а у нас пошли традиционным путем", – сказал Куодис.

"Можем играть в игры. Сейчас мы наполовину богатая страна, можем экспериментировать", – заметил он. По мнению экономиста, за такие игры всегда платит потребитель.

"Неживые вещи ни за что не платят. Все время за все заплатят потребители", – акцентировал Куодис.

Он поднял вопрос, кто ответит за реформу, если она провалится.

"Кто независим? Независимый обычно значит, что его не регулируют, как в теплохозяйстве было. От кого/чего он не зависит? От физики? Сейчас всякие независимые обещают нам золотые горы. (...) Точно ли мы хотим поддерживать такую систему, в которой набегут обещалкины, а если бизнес не удастся – предложат вам фиксированную цену, а за это время она на бирже удвоится. Как вы думаете, что они скажут? Давайте акционеры накопленные за счет другого бизнеса миллионы, мы раздадим их потребителям, поскольку обещали? Нет. Они скажут: "Мы на грани банкротства, сорри, ничего личного, это только бизнес". И что тогда?" – вопрошал экономист.

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