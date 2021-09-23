Вердикт экспертов по бустерной дозе: еще не время для массовой ревакцинации

Проводить массовую ревакцинацию от коронавируса сейчас нецелесообразно, однако в Литве сделали рациональный выбор, решив привить бустерной дозой пациентов из группы риска. Такой вердикт 20 сентября вынесли эксперты независимой группы, которые работают с правительством.

Член рабочей группы экспертов, онкоиммунолог Марюс Стрёга на своей странице в фейсбуке обобщил результаты заседания.

"В ходе дискуссии пришли к единому выводу, что в Литве принято рациональное решение о ревакцинации людей из групп риска: лиц старше 65 лет; пациентов и работников хосписов и отделений паллиативного ухода; медработников; людей с ослабленным разными заболеваниями иммунитетом (например, после трансплантации, больных онкогематомными заболеваниями и т.д.)", – сказал Стрёга.

Специалист обратил внимание на то, что некоторых людей из групп риска можно ревакцинировать через 6 месяцев после второй прививки, а некоторых людей с подавленным иммунитетом даже раньше - но это должно быть решение врача.

Для ревакцинации используют вакцины Pfizer (приоритетная) или Moderna, независимо от того, какой вакциной человек прививался прежде.

По словам Стрёги, эксперты пришли к выводу, что массовая ревакцинация сейчас нецелесообразна. Но на заседании обсудили опыт Израиля, который показал, что после ревакцинации через 12 дней вероятность заболевания штаммом "дельта" снижается в 11,3 раза, а вероятность заболевания ковидом в тяжелой форме снижается в 19,5 раз.

"Я считаю, что пока для ревакцинации предлагают оригинальные вакцины Pfizer и Moderna рекомендуется выбирать Pfizer, особенно мужчинам младше 40 лет (чтобы избежать возможной опасности миокардита)", – писал врач о выборе бустерной вакцины.

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