Врачи уже семь дней борются за жизнь 14-летнего больного коронавирусом подростка

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сообщил, что в Вильнюсе, в реанимации находится больной коронавирусом подросток, который заразился вирусом в семье. Врачи уже неделю борются за его жизнь.

"Сегодня я всю дорогу шел и думал об аргументах, которые могут кого-то еще убедить, вот сейчас в Вильнюсе в реанимации лежит ребенок. За его жизнь врачи борются уже седьмые сутки, ситуация очень сложная. Ребенку 14 лет, он не привит, он заразился от близких у себя дома", – сказал журналистам министр.

"Может, на самом деле каждый лично подумайте, это ответ всем. И бизнесу, и работодателям. Есть еще много бизнес-организаций, в которых привито немного людей. Мне кажется, может, надо прислушаться к этим историям и делать выводы", – сказал Дулькис.

Министр акцентировал, что ситуация в больницах сложная.

"Я думаю, если мы достигнем показателя 200 больных в реанимациях, с этого момента врачам придется выбирать, чью жизнь спасать, а чью уже нет", – заметил министр.

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