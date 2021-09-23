Организаторы митинга отмечают, что минувший июль был самым жарким с 1961 года, а в Вильнюсе нет возможности спрятаться от палящего солнца в тени деревьев, поскольку их нет. Активисты обвиняют муниципалитет в вырубке деревьев в городе.
"Нам пришлось довольствоваться декоративными деревцами на Ратушной площади, в центре города и серым асфальтом", - заявляют активисты.
Муниципалитет неоднократно объяснял, что некоторые деревья просто необходимо убрать, поскольку они старые и представляют опасность или мешают инфраструктуре, а на их месте появится больше зелени – организаторы митинга заявляют, что их не слышат.
"Мы придем с лозунгами и барабанами, мы хотим взращивать то, что слишком долго уничтожалось. На этот раз мы вопрошаем – Куда Пропали Деревья?", – пишут организаторы протеста.
Пока организаторы еще решают вопрос разрешения на митинг, который запланирован на завтра.
Организаторы митинга просят участников надевать маски и соблюдать дистанцию.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!