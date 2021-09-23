В Литву не пустили больше 20 мигрантов, на КПП развернули камерунку с поддельными документами

За минувшие сутки в Литву в недопустимых местах из Беларуси пытались попасть 24 нелегальных мигранта, их развернули на границе, сообщила в четверг Служба охраны госграницы (СОГГ). Развернули и камерунку, которая пришла на пограничный пост. Причина - возможно поддельные документы.

Несколько мигрантов собрались у границы Литвы рядом с Варенским районом и Друскининикским округом. В среду на этой территории с белорусской стороны были слышны выстрелы гаубиц, утверждают пограничники.

По их словам, рядом в соседней стране находится военный полигон, поэтому подобные стрельбы там слышны часто.

Кроме того, в среду пограничники не разрешили попасть в Литву и иностранке, которая пришла из Беларуси через Медининкский КПП. 27-летняя гражданка Камеруна пришла пешком.

Литовским пограничникам она предоставила паспорт и вид на жительство в Люксембурге, который давал ей право попасть в Шенгенское пространство без визы.

Литовские пограничники установили, что этот документ мог быть подделан. По этой причине ее вернули в Беларусь, говорится в сообщении.

За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Патрулирование литовской территории на границе с Беларусью продолжается в усиленном режиме.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,2 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.

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