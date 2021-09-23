Начинается отопительный сезон, а у компаний нет запасов биотоплива: где отопление будет самым дорогим

В Литве прогнозируют подорожание отопления на 30%, по сравнению с прошлым годом, а в некоторых городах, где используют газ, подорожание составит и больше 50%. Однако в этом сезоне компании заранее не закупали биотопливо в надежде на то, что цены снизятся. Правда, сценарий может быть иным – поставщики биотоплива уверяют, что дров нет.

Высокие цены на газ актуальны не для многих городов – только для столицы, Укмерге, Немежисе и еще нескольких небольших населенных пунктов. Больше 70% теплоэнергии производят за счет биотоплива, а цена на него пока ниже, чем была в 2019 году. Однако поставщики биотоплива говорят, что качественного сырья может не хватить, компании его заранее не закупали.

Производители теплоэнергии медлят в надежде на снижение цен, если в процесс вмешается Государственное лесничество. Однако лесничество особой помощи не обещает – предложит больше отходов, но не древесины на дрова, которую облюбовали котельные.

По данным биржи Baltpool на данный момент поставщики теплоэнергии заключили в 2,5 раза меньше сделок по покупке биотоплива, чем в то же время в прошлом году, это сделки обошлись на 49% дороже, чем годом ранее.

Поставщики теплоэнергии отмечают, что приобрели примерно 1/5 необходимого топлива – остальное будут закупать по более приемлемым ценам.

По нынешним прогнозам, в Вильнюсе отопление подорожает на 60%, а в городах, где используют больше биотоплива - на 20%.

По прогнозам Государственной службы регулирования энергетики (ГСРЭ), цены в разных районах страны будут отличаться, по-прежнему самые высокие цены будут в Вильнюсе, Укмерге и Немежисе. Однако окончательные счета будут зависеть от погоды и состояния дома.

По данным ГСРЭ, цены на отопление начали расти еще до начала сезона, но пока они не превышают уровень 2018 года.

"С учетом актуальных тенденций на рынке, цены, по нашей оценке, будут на 30% выше. Основная причина повышения цен – подорожание газа и биотоплива. Самым большим будет рост цен в тех городах, где используют больше газа", – сказал член ГСРЭ Матас Тапараускас.

По его прогнозам, в Вильнюсе цена вырастет на 50-60%, поскольку здесь используют в основном природный газ. В Каунасе и Клайпеде, по его мнению, подорожание составит 20% – там используют больш биотоплива. В Шяуляй рост составит 20-30%.

По прогнозам "Вильнюсских теплосетей", природный газ в столице подорожает больше чем на 60%.

Однако поставщики теплоэнергии не спешат закупать биотопливо.

"Поставщики тепла никогда не закупают все топливо сразу, поскольку цены неизвестны, они меняются. Примерно половину покупают заранее, а половину – постепенно, по мере потребности, это недельные, месячные сделки. Сейчас с помощью долгосрочных сделок закупили 15-20% биотоплива. Но поскольку цены сейчас высокие, наверное, компании надеются на их снижение. Если зима будет теплой, биотопливо подешевеет, оно никому не потребуется", – сказал президент Литовской ассоциации поставщиков теплоэнергии Валдас Лукошявичюс.

Он прибавил – если зима будет холодной, цены напротив - вырастут, тогда в проигрыше будут и поставщики и потребители.

Производители теплоэнергии надеются, что правительство уделит рынку биотоплива больше внимания, появится больше биотоплива.

"Половина лесов принадлежит государству, могло бы поучаствовать и Государственное лесничество – продавать не сырье для биотоплива, а само биотопливо. Сейчас они продают сырье лишь бы кому, его вывозят в Скандинавские страны, соседям. Если государство больше заботилось бы об отоплении, то изменило бы свою позицию, ведь для большинства граждан стратегическое топливо - не газ, а биотопливо", – сказал Лукошявичюс.

Тапараускас сказал, то компании вольны покупать топливо, когда хотят, но цена не должна быть выше цены на бирже, в противном случае сверхрасходы она должна погашать за счет своих ресурсов.

По его мнению, цена на биотопливо выросла из-за сокращения импорта из третьих стран и роста цен на литовскую древесину. А вот газ, по его словам, дорожает во всей Европе.

В Вильнюсе пока в испытательном режиме работает Вильнюсская когенерационная теплостанция, когда объект запустят, его цена на теплоэнергию будет регулируемой (строился на деньги ЕС). Однако эта станция начнет работать только в следующем сезоне.

"Есть один вариант - отсрочка оплаты счетов, например, зимой людям выписывают меньшие счета, а потом разница компенсируется вне отопительного сезона. Но пока никакие решения по этому вопросу не приняты", – заметил Тапараскас.

Литовская ассоциация энергетики Litbioma в этом сезоне благоприятные цены не обещает.

"Все зависит от зимы, и если ничего не изменится, то в этом сезоне, по грубым подсчетам, не хватит от 500 до 1 млн. куб. м биотоплива. Из-за этой нехватки цены вырастут – это факт", – подчеркнул президент Litbiomа Марюс Валукинас.

"Почему сейчас не закупают? Потому что нет топлива, которое везли из Беларуси. Его просто-напросто нет", – сказал он.

Он удивлен и разборчивостью поставщиков тепла – сектор мог бы произвести немало топливо из древесных отходов, но его не производят, поскольку никто не берет.

"Если поймут компании, что надо жечь то, что есть в Литве, ситуация изменится. Еще неизвестно, какой будет зима, если она придет позже - в январе-феврале, может еще успеют из местного сырья что-то заготовить. Но его надо привезти из леса на склады, подержать там сколько-то времени, чтобы можно было пользоваться", – сказал Валукинас.

Он раскритиковал идею производства биотоплива Государственным лесничеством, ведь, по его словам, когда есть из чего, найдется кому заниматься производством.

Валукинас надеется, что правительство вмешается в другой вопрос - сделает так, чтобы древесину не оставляли гнить в лесу.

Он не согласен с заявлениями о вывозе литовского биотоплива, заметив, что это слишком дорого стоит - большое расстояние значит высокие цены. А сама торговля есть, биотопливо в Литву везут из Латвии.

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