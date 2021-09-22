Введенные ограничения подействовали на салоны красоты: клиентов стало меньше, некоторые мастера работают на дому

Представители сектора салонов красоты говорят, что после введения в Литве "паспорта возможностей" с 13 сентября количество клиентов сократилось на 20-30%. Не скрывают, что есть мастера, которые работают нелегально.

Воце-президент литовской ассоциации парикмахеров и работников салонов красоты Диана Бучинскене сказала, что с 13 сентября количество клиентов сократилось.

"Парикмахеры и работники салонов красоты жалуются, что клиентов стало меньше. Эту тенденцию видят все. Стало меньше на 20-30%. Коллеги рассказывают, что некоторые клиенты звонят и спрашивают, не примут ли их без документа или на дому", – сказала она и заметила, что слышала, что некоторые мастера нелегально работают на дому.

"Иначе и быть не могло. "Паспорт возможностей" есть не у всех, а услуги нужны. Но мы знаем, что некоторые специалисты работают на дому, наверное, нелегально, принимают и с паспортом и без. Я не знаю, почему они так делают. Конечно, не надо платить за аренду, не надо платить налоги, не надо брать патент. Но ведь это нелегальная работа. Мне кажется, такие специалисты не соблюдают карантин, не выполняют требования "паспорта возможностей", – сказала она.

Специалист Вилия Шепутене, работающая в сфере красоты, сказала, что в салоны сейчас приходит меньше.

"Сейчас сокращение на 20-30%, иногда больше, иногда меньше. Если раньше у мастера был занят весь день, то сейчас минус два клиента. Есть те, кто звонит, спрашивает, как им быть, если у них нет "паспорта возможностей. Я отвечаю, что не могу принять, а клиенты думают, что им делать - может, сдавать тесты, чтобы получить документ хотя бы на 48 часов", – сказала она.

По ее словам, некоторые клиентки сами стали красить волосы дома.

"Они просят, чтобы парикмахеры дали краску, приезжают за ней и красятся дома сами", – сказала Шепутене.

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