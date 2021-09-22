Министр образования Литвы: изолировать будут только заболевших учеников или учителей

Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита Шюгждинене в среду перед заседанием правительства сказала, что в планах - подтверждение изоляции только больных коронавирусом учеников или учителей.

Это решение должен принять Кабинет министров.

Министр подтвердила что изоляция будет непродолжительной.

"Да, срок изоляции сократят", - сказала Шюгждинене. Изоляция будет не 14, а 10 дней.

"Изолировать предлагают только больных, а тех, у кого был контакт - будут тестировать", - рассказала министр о новом порядке.

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал, что изолировать будут не всех.

"Возможно, в начальной школе будут тестировать детей и изолировать только больных", – сказал он.

Delfi напоминает, что сейчас в Литве больше всего очагов коронавируса фиксируют в образовательном секторе.

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