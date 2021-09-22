Министр: экономическая деятельность не может быть ограничена

В связи с тем, что правительство готовится рассмотреть вопрос о введении нового карантина в стране, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявляет, что экономическая деятельность не может быть ограничена.

"При наличии вакцинации, "паспорта возможностей", мы должны оставить открытой экономическую деятельность. Да, возможно, с определенными критериями безопасности, чтобы мы все могли работать безопасно, но с вакцинами, доступными для всех, с возможностью выбора, какую вакцину они хотят, с помощью такого электронного инструмента, как "паспорт возможностей" и других свидетельств о вакцинации, мы можем сохранить экономику в действии", - заявила в среду журналистам министр.

По ее словам, образование также не должно прерываться, но должны расти требования к тестированию и безопасности.

"У детей должна быть возможность ходить в школу. По всей видимости, направление - это увеличение возможностей тестирования, возможно, ужесточение требований безопасности в учебных заведениях", - сказала А. Армонайте.

Правительство обсудит введение нового карантина в стране в среду.

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