Экс-глава Минздрава Литвы: недостаточно вернуть маски в помещениях

Экс-глава Минздрава Литвы, депутат Аурелиюс Верига сказал, что его мысли о карантине не пугают и не успокаивают, он считает, что недостаточно только вернуть маски в помещениях. Верига отмечает, что главное - привить пожилых людей.

"Карантин - правовой режим. Сам по себе он меня не пугает и не успокаивает. Вопрос в том, что за этим кроется. Если хотят ввести маски, все в порядке, – видимо, придется вводить. Тут премьер права, нужен определенный правовой режим. Но одних масок мало, я это говорю в сто первый или в сто двадцатый раз. Я все пытаюсь убедить министерство в том, что оно должно думать о том, как привить пожилых людей", – сказал Delfi Верига.

По его мнению, самая большая проблема - высокий процент непривитых среди пожилых людей.

"Мы сейчас буксуем, и в школах детей закрывают, поскольку есть риск заразить людей старшего возраста. А в этой сфере мне ничего не доводилось слышать, кроме пилотных проектов. Правительство вооружилось тактикой гашения огня. Сначала дало разгореться этому огню, а сейчас как-то должно его потушить", – сказал Верига, заметив, что маска - самое мягкое средство, к ней уже все привыкли.

Его не убеждают заявления, вроде того, что пожилых людей, которые не хотят прививаться, убедить не удается.

"Что значит не прививаются? Если они не приехали это не значит, что не прививаются? Премьер чуть ли не слезы пускает перед камерами. Надо не жаловаться, все лето тянули. С июня надо было это делать, – по домам ездить. Да, кто-то не привьется, но это будет около 5%. С этим еще можно жить, но это не 40%, как сейчас", – критиковал депутат.

Политик сказал, что он слышал о том, что к пенсионерам на дом с почтальонами ездит медсестра.

"Но это пилотный проект, в каком-то одном районе. А у семейных врачей до сих пор нет вакцины для своих пациентов, как это понимать? Говорят, что логистика сложная? Ну не давайте Pfizer, для которого нужна очень низкая температура. Есть другие вакцины", – сказал Верига.

Он считает, что сейчас много энергии тратят на то, на что не надо.

"Я так понимаю, мы сейчас в Европе лидеры, чемпионы по заболеваемости. вакцины у нас полные холодильники. Сколько-то привиты, но мы не тех прививали. Бросились к детям, сейчас вообще третью дозу пропихиваем, которая еще не подтверждена", – сказал он.

Политик считает, что сейчас не надо тратить силы на ревакцинацию.

"В Америке уже вынесли решение - только те, кому больше 65 и то с разными оговорками", - сказал Верига, заметив, что речь не идет о том, поможет или повредит третья доза, а о том, что не в том направлении надо работать.

"Примет решение Европейское фармацевтическое агентство, тогда и делаем, а сейчас мы растрачиваем ресурсы. Ведь привитых больше не становится от того, что кто-то сделал третью прививку", – заметил он.

Экс-министр верит, что еще можно успеть привить необходимое количество людей из уязвимой группы и избежать закрытия в холодное время года.

"Я верю, что можно привить, но это надо делать. Откладывать в сторону третью дозу, прекратить игры, всякие пилотные проекты, (…) сейчас надо прививать тех, кто еще не привился. В конце концов, подумать о каких-то премиях медсестрам, оплачивать расходы на горючее, может, они в выходные объедут людей", – сказал Верига, заметив, что "паспорт возможностей" актуальнее для молодежи, пожилых он не мотивирует прививаться.

"Все эти старички как были непривиты, так и остаются непривитыми. Несколько ходит в магазины с этим паспортом, а другие даже не знают, что это, чего от них хотят. Как они привьются? К ним надо домой ехать, что-то платить. Почтальоны – супер, отвезли бы 100 евро, а с ними медсестра, которая прививает, поговорили бы и все, дело сделано", – продолжил он.

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