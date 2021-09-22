"Я понимаю попытку повысить стабильность в регионах Индийского и Тихого океанов, и соглашение AUKUS является попыткой достичь этого, однако оно не должно реализовываться за счет формата сотрудничества НАТО", – заявил Г. Науседа телеканалу CNN.
При этом он добавил, что само решение создать альянс было правильным.
Это соглашение создало напряжение между Парижем и Вашингтоном, по этой причине Австралия отозвала миллиардный контракт на приобретение французских подлодок и выбрала американскую военную технику.
В результате Париж отозвал для консультаций своего посла из Канберы и Вашингтона.
По словам Г. Науседы, в данный момент в НАТО есть разногласия, однако он отметил необходимость их разрешения путем дискуссий и согласований.
Он считает, что НАТО остается основным гарантом безопасности для Балтийского региона.
"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы сохранить открытый диалог", – сказал президент Литвы.
О создании нового альянса США, Соединенного Королевства и Австралии было заявлено на минувшей неделе. Ожидается, что он укрепит военные мощности с ростом конкуренции с Китаем.
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