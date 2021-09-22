Науседа призвал ООН помочь в разрешении миграционного кризиса в Литве

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Организацию Объединенных Наций (ООН) помочь в разрешении подстрекаемого Минском кризиса с незаконной миграцией у границы нашей страны.

Выступая во вторник на Генеральной Ассамблее ООН, руководитель страны еще раз подчеркнул, что наплыв мигрантов является гибридной атакой.

"Уже несколько месяцев Литва реагирует на беспрецедентную гибридную атаку. Беларусь, искусственно создавшая и направившая потоки нелегальной миграции, стремится оказать политическое давление на Евросоюз. Литва строго отметает такие попытки разжигания розни и призывает ООН решить этот вопрос", – сказал Г. Науседа.

Он акцентировал важность солидарности всех стран.

"Мы все должны активно бороться с незаконной доставкой лиц, разрушать модель деятельности нелегальных торговцев людьми, сдерживать мигрантов от того, чтобы рисковать собственной жизнью. Требуются серьезные дискуссии о том, как не разрешать одной стране посредством незаконной миграции оказывать давление на другую страну", – отметил президент.

"Мы должны четко заявить, что людей нельзя использовать как инструменты", – добавил он.

В этом году в Литву через границу с Беларусью незаконно попали более 4,1 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потока мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.

Глава государства также акцентировал, что президентские выборы в соседней стране, победителем которых в прошлом году был объявлен Александр Лукашенко, были сфальсифицированными, а любые попытки объединения общества подавляются силой.

В своей речи президент Литвы также поднял и проблему продолжающейся аннексии Крыма, призывая международную общественность усиливать политику непризнания и защищать права местных жителей.

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