В День без автомобиля часть проспекта Гедиминаса будет закрыта с самого утра

ru.DELFI.lt

22 сентября - Всемирный день без автомобиля и последний день Европейской недели мобильности. В этот день на столичном проспекте Гедиминаса пройдет мероприятие "Сообщение будущего #Свобода передвижению".

Европейская неделя мобильности началась 16 сентября. Все это время жителей и гостей столицы призывали к гармоничной мобильности, их приглашали испытать разные способы сообщения. Во время мероприятия "Сообщение будущего #Свобода передвижению" все желающие смогут ознакомиться с технологиями гармоничного передвижения – больше 20 участников мероприятия предложат желающих испытать электрические автобусы, велосипеды, автомобили. В день проведения мероприятия – 22 сентября – на части проспекта Гедиминаса - от ул. Швянтарагё до Вильняус - движение будет запрещено с 6 ч. утра (обычно оно запрещено с 11 ч.) до 4 ч. утра 23 сентября. В этом году 22 сентября во Всемирный день без автомобиля общественный транспорт будет курсировать в столице Литвы в обычном режиме, транспорт будет платным, поскольку в 2020 году Вильнюсский горсовет решил, что во время пандемии не стоит отменять плату, чтобы не поощрять собрания людей. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!